Przemysław Czarnek zwierzył się z historii miłości swojego życia. "Milion lirów"

Jego przyszła żona wróciła wcześniej, niż Czarnek, do Polski. On skrócił więc o dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech i wrócił za ukochaną do ojczyzny. Kosztowało go to, jak relacjonuje dalej, "1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł". - Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo - stwierdza Czarnek. - Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - podkreśla Czarnek.