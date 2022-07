Czarnek reaguje na zarzuty w sprawie podręcznika do HiT-u

- Jeśli mają jakiekolwiek zarzuty, to proszę do prokuratury - mówił w czwartek na antenie radiowej "Trójki" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do zarzutów posłanek Koalicji Obywatelskiej dotyczących promowania podręcznika do Historii i Teraźniejszości.