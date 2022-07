Minister Czarnek radzi. "Mniej jeść, to będzie taniej"

Wpis Twitterze wywołał tak ogromną falę komentarzy, że kancelaria usunęła go z mediów społecznościowych. Apel premiera o ogrzewanie domów przed zimą był jednak szeroko dyskutowany nawet po skasowaniu wpisu z radą szefa rządu. O to, co robić, by zimą w naszych domach było ciepło, pytali politycy, społecznicy i dziennikarze.