Czarnek reaguje po reportażu WP. "Natychmiastowa kontrola"

"Minister Przemysław Czarnek zwrócił się do zachodniopomorskiego kuratora oświaty o wszczęcie natychmiastowej kontroli w tej placówce. Minister zlecił także kontrolę we wszystkich MOW w Polsce" - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze, zamieszczając pod wpisem link do reportażu "Władcy ciał i umysłów" Anny Śmigulec.