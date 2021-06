Czarnek ostro o LGBT i Paradzie Równości. Marcin Horała broni ministra

Marcin Horała odniósł się do słów Przemysława Czarnka dotyczących LGBT i Parady Równości. Przypomnijmy, że według ministra edukacji i nauki "to demoralizacja publiczna, obraza moralności publicznej". - Mamy w Polsce wolność słowa. Jeżeli uznajemy, że środowiska LGBT w imię tej wolności mają prawo manifestować swoje poglądy, to przecież w imię tej samej wolności chyba każdy może mieć swoją opinię na ten temat i ją wyrażać - przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Gość WP powiedział w programie "Newsroom", że nie czuje potrzeby, aby "na środku ulicy manifestować swoją orientację". - Jeżeli ktoś nie propaguje faszyzmu, komunizmu albo innych ustrojów totalitarnych, albo też nie wzywa do przemocy wobec kogoś, albo popełnienia innych przestępstw, to ma prawo głosić swoje poglądy - wyjaśnił Horała i powtórzył, że swoje poglądy ma prawo głosić również minister Czarnek. Jak dodał, w jego mniemaniu są to też poglądy znaczącej części polskiego społeczeństwa.