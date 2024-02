Czarnek o infrastrukturze krytycznej. "Działanie przeciwko rolnikom"

Dodał, że wojsko jest od tego, żeby bronić granic Polski. Zwracając się do wicepremiera, szefa MON mówił: - Panie Kosiniak-Kamysz, mamy nadzieję, że nie będzie panu przychodziło do głowy, nawet jeśli Donald Tusk będzie tego żądał, żeby wykorzystywać wojsko do walki z rolnikami. Tego panu robić nie wolno, panie Kosiniak-Kamysz. Żeby pan to wiedział zawczasu" - mówił poseł PiS.