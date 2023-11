Czarnek o błędzie PiS i nowym rządzie Morawieckiego

Przemysław Czarnek przyznaje, że nie dostał propozycji wejścia do nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Dodaje, że w związku z tym ministrem może być jeszcze tylko przez dwa dni. Odnosi się też do wyroku TK w sprawie aborcji. - Błędem było to, że nie nie przygotowaliśmy gruntu - dodaje.