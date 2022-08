Czarnek na prezydenta? Minister udzielił obszernego wywiadu

Zdaniem ministra ludzi najbardziej oburzyły wątki kulturowe w podręczniku do HiT-u, bo mamy do czynienia z "wojną kulturową". - Miałem na konferencji prasowej bezczelne pytanie dziennikarza TVN24, w jakim trybie usuniemy fragment o hodowaniu ludzi w podręcznika. Otóż w jak najszybszym, po to, aby TVN24, w ślad za Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską nie wykorzystywali dzieci poczętych in vitro do hejtu przeciwko profesorowi Roszkowskiemu, bo nie o tym on tam pisał. On tam napisał o rzeczach niezwykle ważnych - czyli o zmianach obyczajowych i kulturowych, które tak naprawdę stanowią kres naszej cywilizacji - łacińskiej i chrześcijańskiej - powiedział Przemysław Czarnek.