Czarnek fanem Unii Europejskiej? "On kompletnie jej nie rozumie"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Wspólnoty. Z kolei szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany o jego stosunek do Unii Europejskiej, stwierdził, że "jest fanem UE, ale takiej, która przestrzega swoich zasad". - Minister Czarnek kompletnie nie rozumie UE, ale to nie dziwota, bo ludzie, którzy byli europosłami, jak minister Zbigniew Ziobro, też nie rozumieją systemu UE. To są jacyś prawnicy amatorzy, nacjonaliści - mówił w programie "Newsroom WP" Radosław Sikorski, były szef MSZ w rządzie PO-PSL. - Jak wszyscy zaczną łamać traktaty, to się Unia rozpadnie i "przelew nie przyjdzie" - ostrzegał gość Mateusza Ratajczaka.