Czarnek chce powstrzymać "demoralizację". Przedstawił konkretny plan

- Nie wiem co to znaczy homofob, bo bezpośrednie tłumaczenie to ktoś, kto ma fobię na punkcie człowieka, a ja ludzi kocham, mądrą miłością do każdego bliźniego, do czego zobowiązuje również moje chrześcijaństwo. Kto mnie zna, wie, że jestem człowiekiem bardzo przyjaznym każdemu. Mnie nie interesuje czyjaś orientacja seksualna i życie prywatne, ale nie chcę, żeby ktoś ze swoją orientacją w sposób wulgarny i prymitywny wychodził na ulice i mówił, że to jest norma - stwierdził Czarnek.