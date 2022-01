Czarne chmury nad Niedzielskim i Dworczykiem? "Już szukam większości"

Czy opozycja wyjdzie z propozycją odwołania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij. - To warte rozważenia - odparł. Dopytywany czy podniósłby rękę za odwołaniem Niedzielskiego, oznajmił: - Nie widzę powodu, by bronić pana ministra Niedzielskiego - jest słabym ministrem. Wypij wskazał, że osobą "również odpowiedzialną, zwłaszcza za bardzo słaby poziom wyszczepienia naszego społeczeństwa, jest pan minister Dworczyk, który nie robi sobie z tego tytułu żadnego problemu, nie czuje się w żaden sposób zobowiązany". Poseł Porozumienia zdradził, że "zachęcał liderow opozycji do tego, by porozmawiać nt. przyszłości Michała Dworczyka na forum Sejmu, ale wtedy Platforma uznała, że woli porozmawiać nt. przyszłości Kamila Bortniczuka". - Mam nadzieję, że uda się teraz wrócić do tematu, który jest absolutnie najważniejszy - oznajmił. Pytany wprost, czy będzie wniosek o odwołanie Dworczyka lub Niedzielskiego, powiedział: - Ja już szukam większości dla takiego wniosku dla odwołania Michała Dworczyka. Temat ministra Niedzielskiego też chciałbym omówić z innymi liderami opozycji. Jest dokładnie tak samo odpowiedzialny jak minister Dworczyk.