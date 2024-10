"Czarna sobota" w Izraelu zmieniła wszystko. Rocznica ataku Hamasu

Minął rok od potężnej eskalacji konfliktu między Hamasem i Izraelem. Siły IDF udostępniły niepublikowane wcześniej nagranie z "czarnej soboty", czyli 7 października 2023 roku. Wówczas bojownicy Hamasu zaatakowali izraelskie miejscowości przy Strefie Gazy. Agencja AP również udostępniła te nagranie. Widać na nim, jak na zwykłym osiedlu dochodzi do strzelaniny pomiędzy terrorystami, którzy atakują żołnierzy Izraela próbujących ewakuować stamtąd mieszkańców. Wszystko działo się w kibucu Re’im. Późniejsza odpowiedź wojsk IDF zamieniła Strefę Gazy w ruiny. Agencja AP pokazała nagrania sprzed i po wkroczeniu Izraelczyków do miasta. Ponad rok temu w centrum Gazy toczyło się życie. Dziś leżą tam tony gruzu, spod których wciąż wydobywane są ciała. Jeśli chodzi o przywódców Hamasu, kluczowe postacie, takie jak Jahja Sinwar, wciąż są na wolności. Konflikt doprowadził do ogromnych zniszczeń i katastrofy humanitarnej. Dostęp do czystej wody, opieki zdrowotnej oraz żywności jest poważnie ograniczony. Ponad 2 miliony ludzi cierpi z powodu wojny. Z głodu w rok zmarło ponad 60 tysięcy osób. Konflikt trwa dalej. Obie strony postrzegają walkę jako kwestię przetrwania.