"Czajka". Ustalenia po sztabie kryzysowym

"Czajka". Budowa mostu pontonowego. Harmonogram prac

Rzecznik prasowa stolicy Karolina Gałecka powiedziała, że miastu zależy na tym, aby most pontonowy powstał jak najszybciej, Podkreśliła, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Znany jest już harmonogram prac. Najpierw powstanie most pontonowy z rurociągiem, dzięki czemu nieczystości nie będą już wpadać do Wisły. Jego budowa zajmie ok. 4-5 tygodni.