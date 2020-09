Czajka. Hanna Gronkiewicz-Waltz o historii warszawskiej oczyszczalni ścieków

Hanna Gronkiewicz-Waltz w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zwraca się do młodych wyborców PiS, by prześledzili historię warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" . Była prezydent stolicy wskazuje, że wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące jej projektu, jak i starania o jego dofinansowanie z UE, miały miejsce za rządów Lecha Kaczyńskiego.

Czajka. Była prezydent nie wierzy w teorie spiskowe

Na początku rozmowy Gronkiewicz-Waltz odniosła się do podejrzeń ze strony MPWiK, że awaria przesyłu ścieków jest wynikiem sabotażu lub aktu terroru. Stwierdziła, że sama daleka jest od wiary w teorie spiskowe, choć za dziwną uznała sytuację, że po kilku latach sprawnego funkcjonowania nagle dochodzi do dwóch awarii, a do tej drugiej na chwilę po wykonanych przeglądach.