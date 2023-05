Cymański zmieni partię? Rzecznik ziobrystów komentuje

Tadeusz Cymański nie podjął jeszcze decyzji ws. członkostwa w nowej partii Zbigniewa Ziobry. - Nic mi nie wiadomo, by przechodził do PiS - komentował w programie "Tłit" rzecznik Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. - Pan poseł Cymański jest wyjątkowo barwną postacią. Jego słowa często są nadinterpretowane. Jest członkiem założycielem Solidarnej Polski. To osoba, która zawsze trochę inaczej przedstawia fakty. Siedział w pierwszym rzędzie na konwencji dot. nowej struktury i nowej nazwy. Pan poseł jest osobą wyjątkowo wrażliwą na sprawy społeczne, o czym wspomniał pan minister Zbigniew Ziobro. Na pewno sprawy dot. drożyzny są elementem, który mocno przeżywa i będzie podnosił w argumentacji dot. decyzji premiera z grudnia 2020 r. - dodał.