Cymański o referendum: jedno pytanie jest kluczowe

Poseł PiS Tadeusz Cymański chce zachęcać wyborców do udziału w referendum. - Zdecydowanie. A zwłaszcza do jednego pytania. Jedno pytanie jest kluczowe, moim zdaniem rozstrzygające. Chodzi o migrantów - stwierdził w programie "Tłit" WP poseł Cymański. - Dziś mamy Internet. Można łatwo sprawdzić, mnie też można sprawdzić, jak głosowałem. Jest uchwała Sejmu o wyrażeniu stanowczego sprzeciwu wobec - uwaga - próby narzucenia przymusowej relokacji. Co się stało przy takiej uchwale? Dwie kluczowe partie, czyli PO i Lewica, wyciągnęły karty do głosowania. Dlaczego to zrobiły? Zna pan powiedzenie: od rzemyczka do koniczka? Trzeba to zdusić w zarodku już teraz, zanim nieszczęście się zdarzy. My jesteśmy zdecydowanie przeciwko i teraz niech powiedzą to wyborcy. Dlaczego PO wyciągnęła karty? Gdyby byli przeciwko tej uchwale, od razu naraziliby się Manfredowi Weberowi i Ursuli von der Leyen. (Jej wybór na szefową KE - red.) to nieszczęśliwa decyzja - dodał poseł PiS.