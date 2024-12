Cyberbezpieczeństwo w UE. "To zawsze jest wyścig"

- Instytucje unijne starają się nadążyć za tymi różnymi sposobami naruszania bezpieczeństwa danych systemu. To jest zawsze wyścig i zazwyczaj te instytucje są o krok za tymi przestępcami. Należy jednak podkreślić, że UE dość dużo uwagi skupia na cyberbezpieczeństwa. Mamy konkretne instytucje, które się tym zajmują i mamy takie instytucje, które zajmują się sprawami krajowymi. Robimy bardzo dużo, ale to się wszystko zmienia, dlatego jest to trudne - mówił prof. Łukasz Arendt z Uniwersytetu w Łodzi. Unia Europejska od lat intensyfikuje swoje działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, reagując na coraz bardziej zaawansowane i zróżnicowane zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała z ekspertami ds. UE o naszym bezpieczeństwie w sieci w związku z dynamicznym postępem technologicznym i rozwojem AI. Zdaniem prof. Arendta, instytucje unijne robią dużo by nadążyć za cyberprzestępcami, jednak wciąż są o ten krok za nimi. UE powołała również Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC), które wspiera badania naukowe, innowacje i rozwój technologii w obszarze ochrony cyberprzestrzeni. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.