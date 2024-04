Ćwierć miliona zł za doradzanie Czarnkowi. Posłanka PiS tłumaczy, że "kwota nie była wygórowana"

Posłanka PiS tłumaczy, że kwota nie była wygórowana

W pytaniach wysłanych do Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom zapytaliśmy, dlaczego w oświadczeniu majątkowym nie zaznaczyła źródła umów. "Nie ma obowiązku wpisywania takich danych w oświadczeniu majątkowym, nie ma w nim rubryki na podanie źródła" – stwierdziła. Posłanka nie chciała nam podać dokładnej kwoty, jaką zarobiła. Przekazała, że "każdego roku to była inna kwota" i dodała, że "nie było to wygórowane, zważywszy na koszty związane z pracą (dojazdy do Warszawy , noclegi).