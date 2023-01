Ćwiczenia białorusko-rosyjskie. Generał o głównym celu

Od poniedziałku trwają białorusko-rosyjskie ćwiczenia lotnicze. Czy to zwiększa groźbę ataku na Ukrainę z terenu Białorusi? - Takiego ataku wykluczyć nie możemy, aczkolwiek informacje z tego obszaru dają podstawę, by sądzić, że to wariant mniej prawdopodobny. Moim zdaniem głównym celem tych ćwiczeń może być przede wszystkim demonstracja siły i psychologiczne oddziaływanie na społeczeństwo ukraińskie oraz pozbawianie go determinacji do walki. Chcę podkreślić, że takie możliwości definitywnie wykluczyć nie możemy - mówił w programie "Newsroom WP" gen. rez. Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych.

