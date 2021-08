Covid groźny w szkole? Prof. Simon tłumaczy

bezpieczeństwa przed zakażeniem się koronawirusem ma być zachowanie reżimu sanitarnego oraz szczepienia starszych roczników. O tym, czy powrót dzieci do szkół w dobie epidemii koronawirusa, zwłaszcza tych niezaszczepionych, może być dla nich niebezpieczny, mówił prof. Krzysztof Simon z Rady Medycznej przy premierze. - Myślę, że nim im nie grozi, albo niewielka choroba, typu przeziębienie jako takie i w przypadkach jeden na kilkadziesiąt tysięcy zespół PIMS (zespół pocovidowy u dzieci - red.) - tłumaczył prof. Krzysztof Simon w programie "Newsroom" WP. Ekspert mówił także o rozszerzeniu szczepień na młodsze roczniki. - Na to muszą być randomizowane badania. One trwają i to się przesuwa. Gdybyśmy podeszli do tego spokojnie, bez emocji (…), trzymali dystans, nosili rękawiczki, myli ręce, co się nam bardzo przyda i nosili maskę, to byśmy przerwali w ogóle epidemię. Nie byłoby rozmowy na ten temat - zaznaczył prof. Simon.