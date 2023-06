Coś zaatakowało renifery. Nowy głos w sprawie

Sprawą zajęło się ponownie RMF FM i, jak się okazuje, nie jest oczywiste, że to psy były sprawcami ataku na renifery. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i rozważa dwie możliwości: atak bezpańskich psów lub wilków. Jednak wersja z wilkami wydaje się mało prawdopodobna. Właściciele nadal utrzymują, że prawdopodobnie nie były to bezpańskie psy, ponieważ jeden z nich miał obrożę. Wciąż trzeba czekać na wyniki badań DNA, które dadzą odpowiedź na to, czy ich wersja wydarzeń jest słuszna.