Coraz więcej cudzoziemców w niemieckich więzieniach

W niemieckich zakładach karnych osadzonych jest coraz więcej cudzoziemców. Najwięcej pochodzi z Polski, Tunezji i Libii.

W Berlinie i Hamburgu więcej niż co drugi więzień jest obcokrajowcem. W Nadrenii Płn.-Westfalii odsetek cudzoziemców od roku 2015 wzrósł z 33 do obecnie 36 proc. Także we wschodnioniemieckich więzieniach przebywa coraz więcej cudzoziemców. W Saksonii w marcu 2016 w zakładach karnych było 482 cudzoziemców; dwa lata później – 601, aktualnie jest ich 981.

Najwięcej więźniów w zakładach karnych w całej RFN pochodzi z Polski, Tunezji, Libii, Czech i Gruzji. W zachodnich krajach związkowych odsetek obcokrajowców od roku 2016 znacznie wzrósł: w Hamburgu z 55 proc. do 61 proc., w Berlinie z 43 proc. do 51 proc., w Dolnej Saksonii z 29 proc. do 33 proc., w Nadrenii-Palatynacie z 26 proc. do 30 proc., w Badenii-Wirtembergii z 44 proc.do 48 proc., w Bremie z 35 proc. do 41 proc., w Szlezwiku-Holsztynie z 28 proc.do 34 proc., w kraju Saary z 24 proc. do 27 proc. W Bawarii natomiast od roku 2012 odsetek cudzoziemców za kratkami wzrósł z 31 proc.do 45 proc.