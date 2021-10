COP26 to szczyt klimatyczny ostatniej szansy? "Ten apel musi być słyszany jeszcze bardziej"

Na początku listopada w Glasgow zaplanowany jest 26. szczyt klimatyczny ONZ. - To jest kolejna ostatnia szansa, bo takich spotkań i apeli było kilka w ostatnich latach. Ten musi być słyszany jeszcze bardziej, bo nasilenie zjawisk ekstremalnych jest diametralnie większe, niż jeszcze miało to miejsce kilka lat temu - przekazał w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. - Jeżeli nie zrobimy niczego, nie będzie jakiegoś działania, które będzie globalne i będziemy dalej prowadzić emisję dwutlenku węgla w atmosferę, to nic to nie da. To musi być spontaniczne, globalne działanie. To musi być działanie, które będzie skorelowane, a nie przyczynkowe z jakiegoś obszaru. Jeśli Europa będzie zielona, a reszta świata zanieczyszczona, to Europa też będzie zanieczyszczona. Taka będzie prawda - ocenił prof. Figurski.