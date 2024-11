Co usłyszał Zełenski tuż przed wojną? Ujawniono w filmie

Na początku października 2021 roku Stany Zjednoczone miały się dowiedzieć, że Rosja przygotowuje się do pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Wówczas Joe Biden miał o tym poinformować Ukrainę, jak i Zachodnich przywódców. Jednak to w Europie prognozowano, że do największego zaostrzenia konfliktu dojdzie na wchodzie Ukrainy.

- Amerykanie codziennie opowiadają, że w Ukrainie będzie wojna. Mówi się im: "dajcie dowód", a oni mówią: "nie możemy, to super tajne". Dzwonisz do Berlina, Paryża,a ci mówią: nie martw się". To oznacza, że wojny z Rosją nie będzie. Obiecali, że wszystko będzie dobrze - opowiada powiedział były minister spraw zagranicznych Kułeba w filmie dokumentalnym "USA-UA. Tajne akta Białego Domu"

Prezydent Ukrainy miał zadzwonić do Bidena i go błagać, żeby zrobić wszystko, by to się nie stało. Zełenski miał również poprosić prezydenta USA o, to aby ten zadzwonił do Putina i powiedział, aby zaprzestał tego, co robi.