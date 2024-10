Sikorski odpowiedział Zełenskiemu. "Więcej niż jakikolwiek inny kraj"

Minister podkreślił, że jest to zagadnienie związane z kwestiami prawnymi i politycznymi, zaznaczając, że "jeśli ta rakieta miałaby za chwilę wlecieć na nasze terytorium, to my mamy prawo do samoobrony, tym bardziej że rząd ukraiński nas o to prosi". Przyznał jednocześnie, że pojawiają się różne opinie na ten temat.