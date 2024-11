Nowe doniesienia o żołnierzach z Korei Północnej. Pentagon podał dane

- Obecnie szacujemy, że w Rosji znajduje się w sumie ok. 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy, a najnowsze informacje wskazują, że ok. 8 tys. z nich zostało rozmieszczonych w obwodzie kurskim. Nie widzieliśmy jeszcze tych żołnierzy rozmieszczonych w walce z siłami ukraińskimi, ale spodziewamy się, że stanie się to w nadchodzących dniach - stwierdził Austin podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem Blinkena oraz ministrów obrony i spraw zagranicznych Korei Południowej.