Co trzeci z Grupy Wagnera nie przeżył. Rodziny otrzymały miliardy

Prigożin przyznał się do rzeczywistej liczby strat PKW Wagnera pod Bachmutem – około 20 tysięcy osób – ale skłamał co do liczby zabitych więźniów. "Podczas operacji wyselekcjonowałem 50 tysięcy więźniów, z których około 20 procent zmarło. Zginęło ich dokładnie tyle samo, co tych, którzy przyszli do nas na kontrakt" – powiedział założyciel PMC w wywiadzie dla Z-blogera Konstantina Dołgowa w maju 2023 roku.