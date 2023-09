Co spadło w Przewodowie? Ziobro ujawnia

Do wybuchu pocisku we wsi Przewodów na Lubelszczyźnie doszło 15 listopada. Był to dzień, gdy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Ukrainę na wielką skalę. Rakieta przeleciała granicę polsko-ukraińską i spadła na teren suszarni zbóż, zabijając dwie osoby.