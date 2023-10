Gotowy na "śmierć policyjną". Odkrywamy kulisy obławy

Od 20 października policja poszukuje 44-letniego Grzegorza Borysa. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo swojego 6-letniego syna najpewniej uciekł do okolicznego lasu. Służby regularnie apelują o to, by mieszkańcy nie zbliżali się do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.