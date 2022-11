"Co oni kombinują?". Generał ostrzega przed "spektaklem" Putina

- Pamiętajmy, że na przyczółku chersońskim Rosjanie mieli ok. 30 batalionowych grup bojowych. To potencjał ok. 15-18 tys. żołnierzy, zwarte oddziały powietrzno-desantowe i piechoty morskiej. To weterani tej wojny. Czy Putin ich porzuci? Absolutnie nie… Ich proces wycofania przez przeprawy pontonowe i promowe zajmie kilkanaście dni. Muszą przewieźć sprzęt bojowy. Przecież oni nie wsiądą w autobusy czy samochody i dojadą na druga stronę. Te wojska, które zostały na przyczółku, będą walczyły z Ukraińcami - twierdzi były dowódca Wojsk Lądowych.