Ewakuacja z Chersonia ma drugie dno. Taki jest prawdziwy cel Rosjan

- Teraz wydaje się, że Chersoń zastygł w oczekiwaniu na to, co się stanie. Ludzi jest bardzo mało, choć i wcześniej nie było ich wielu. Administracja okupacyjna podała, że od 20 października deportowała aż 115 tysięcy osób, ale to jest fikcja na potrzeby raportowania dowódcom. Znam pojemność łodzi i częstotliwość ich pływania, policzyłem, okazało się, że mogli wywieźć maksymalnie 10 tys. osób. To przeważnie starsi ludzie, ponieważ było wiele komunikatów wzywających do natychmiastowego opuszczenia Chersonia pod pretekstem, że "ukraiński naziści" i "ukraiński Wehrmacht" zbombardują wszystkich - mówi.