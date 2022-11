Takiej sytuacji nie było przez osiem miesięcy. Przewaga na tym polu pomoże w klęsce Rosji

Paweł Łuzin: Dobrze widać strategię Ukrainy: chce wrócić do granic z 1991 roku. Rosji bardzo trudno jest utrzymać grupę wojsk na zachodnim brzegu Dniepru, a będzie jeszcze trudniej zimą. Ale jest jedna bardzo ważna informacja z ostatnich dwóch tygodni. Na południu, w obwodzie chersońskim, Ukraina ma przewagę artylerii. Oznacza to, że rosyjska artyleria jest znokautowana, psuje się i kończy. Jest to sytuacja, której nie było we wszystkich poprzednich ośmiu miesiącach wojny. Rosja do tej pory dominowała pod tym względem: zarówno, jeśli chodzi o ilość, jak i jakość artylerii. Już tak nie jest. To nowa i ważna sytuacja.