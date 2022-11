Nie wytrzymają do wiosny? "Odciąć, głodzić i okładać bez sentymentów"

- Nie dajmy się zwieść propagandowym komentarzom z obu stron tej wojny. To są przygotowania do twardej obrony Chersonia. Nie po to Rosjanie tygodniami budowali fortyfikacje, żeby teraz oddać miasto bez walki. Jest to niemożliwe również z punktu widzenia rosyjskiej polityki. Dla nich jest to stolica rosyjskiego regionu. Putin musiałby rozstrzelać takiego dowódcę! - mówi WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.