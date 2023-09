Co miesiąc wita Kaczyńskiego przed Wawelem, teraz chce do Sejmu

Tusk dla niego to "po prostu volksdeutsch", Wałęsa – "kanalia" i "bestia w ludzkim ciele", przeciwnicy PiS to "zdrajcy Polski, bolszewicy, judasze, belzebuby". Ryszard Majdzik, w PRL działacz opozycji, współcześnie uczestnik krakowskich miesięcznic i komentator TVP Info, został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.