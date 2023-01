Co dalej z wojną w Ukrainie? Jasny głos Polaków

Po 24 lutego 2022 roku Polacy jako pierwsi ruszyli na pomoc Ukraińcom. Zarówno tym, którzy uciekali przed rosyjską inwazją, jak i tym, którzy zostali w kraju, by walczyć o wolność. Jak wskazują wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, Polacy wciąż stoją murem za Ukrainą. Najwięcej jest za tym, by Ukraina nie oddała Rosji żadnego terytorium, które kontrolują teraz ludzie Władimira Putina, nawet kosztem długiej walki do końca.