Cios w Europę z Kataru. Mały arabski kraj szachuje cały kontynent

- Ograniczenie ceny gazu ziemnego zmniejszyłoby również zachęty do inwestowania w produkcję gazu i mogłoby pozbawić niektórych nabywców dostępu do dostaw. Konkurencyjni importerzy mogliby oferować towary, które wbrew ustaleniom trafiłyby do Europy, jeśli zaoferowaliby tylko jeden cent więcej - mówił Saad Al Kaabi.