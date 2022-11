Rosja w sprawie reparacji. "To my możemy wystawić rachunek Polsce"

Miedwiediew odniósł się do sprawy w piątek, w poście, który opublikował w aplikacji Telegram. Były prezydent Rosji napisał wtedy, że na "degeneratów z polskiego MSZ", jak określił polskie władze, Moskwa może i powinna zareagować na dwa sposoby. Rosja, według niego, musi wystawić rachunek za "wszystko", co Związek Radziecki dał Polsce w czasie PRL. Były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej podkreślił jednak, że to "setki miliardów dolarów", czym zasugerował, że być może lepszym rozwiązaniem będzie druga opcja.