Cimoszewicz o Ukrainie w UE. "Trzeba się będzie dzielić pieniędzmi"

Głos Polski zyskał na znaczeniu

Cimoszewicz zdradził, że wojna w Ukrainie wpłynęła na sposób postrzegania polskich eurodeputowanych w PE. - Półtora roku temu byłem jednym ze współautorów raportu na temat relacji z Rosją i pamiętam, że mieliśmy bardzo gorące dyskusje. Ten raport był bardzo krytyczny wobec Rosji i kilkadziesiąt osób należących do mojej frakcji miało wątpliwości, czy to jest raport słuszny. Dzisiaj jest jedna taka osoba - pochwalił polskich eurodeputowanych premier, by za chwilę ze smutkiem odnieść się do kwestii pieniędzy z KPO.