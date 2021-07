Cimoszewicz o sporze w Nowej Lewicy: infantylni ludzie

- Pewnie wszystko jest możliwe, tylko że to, co się stanie z tymi ludźmi, którzy uważają się za polityków, a są po prostu infantylni, jest nieistotne - stwierdził pytany o to Włodzimierz Cimoszewicz. - Tak się przecież nie robi polityki wśród dorosłych ludzi. Takie rzeczy zdarzają się w organizacjach studenckich, a nie gdy ktoś ma 50-60 lat i ambicje, by mieć wpływ na rządzenie państwem - dodał.