Szybko poszło. Ludzie Putina wchodzą do gry

Póki co nie wiadomo jeszcze, co stanie się z mediowym koncernem. Według źródła zbliżonego do służb specjalnych trwają już negocjacje z byłym kierownikiem - Michaiłem Burczikiem, który stworzył "fabrykę trolli". Burczik opuścił zespół w 2020 roku, ale - według doniesień - ma pozostawać "w zasobach". To człowiek, który stworzył fabrykę i przez wiele lat pracował nad najbardziej złożonymi projektami medialnymi Prigożyna.