Chocholi taniec Rosjan. Sabotaże na Bałtyku próbą odwrócenia uwagi

Sprawę kolejnych przypadków sabotażu na Bałtyku i uszkodzonych kabli na dnie morza skomentował w programie "Newsroom WP" analityk wojskowy ppłk rez. Maciej Korowaj. - Jestem przekonany, że to są operacje, które mają odwrócić od czegoś uwagę. To pewnego rodzaju kaskadowa operacja: jeżeli działamy w tym miejscu, to znaczy, że tak naprawdę zależy nam na innym. Rosjanie bardzo często z tego korzystają - wyjaśnił gość Patrycjusza Wyżgi. Od czego w takim razie próbuje odwrócić uwagę Moskwa? - Służby i agencje wywiadowcze muszą badać ten chocholi taniec - podkreślił pilną potrzebę Korowaj.