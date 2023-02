"Chłopcy z ferajny". Posłanka PO o PiS

Opozycja nie wierzy w zapewnienia polityków Prawa i Sprawiedliwości o dobrej kondycji gospodarki. - Myślę, że nie wiedzą co mówią i po prostu kłamią opowiadając bzdury o miękkim lądowaniu. Jeżeli miękkim lądowaniem nazywają to, że polski PKB zaliczył najwyższy spadek w całej Unii Europejskiej, podczas gdy strefa euro, od której rozwijaliśmy i musimy się rozwijać szybciej, tam PKB wzrósł. Polska jest w najgorszej sytuacji w Unii Europejskiej - komentowała w programie "Tłit" posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Czy Polska może zastąpić Rosję w G20? - Przy rządzie PiS nie mamy szansy myśleć o wejściu do G20. Nie mamy nawet szansy na środki z KPO. Demokratyczna opozycja, moja Platforma Obywatelska, zrobiły wszystko, by pomóc rządowi sięgnąć po pieniądze, które leżą na stole. Chłopcy z ferajny pisowskiej po prostu się zakiwali. Chcę powiedzieć, że politycy PiS w różnych resortach od 7 lat okradają Polaków z ich pieniędzy. Robi to pan Ziobro przez Fundusz Sprawiedliwości, pan Gliński przez Narodowy Instytut Wolności, pan Czarnek przez swoje konkursy, pan Morawiecki przez fundusz antycovidowy. Mają raje wydatkowe poza budżetem i kontrolą obywateli albo inne mętne fundusze i instytuty, które rozdają pieniądze - dodała.