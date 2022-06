Na tym nie koniec oskarżeń sformułowanych w artykule. Chiny negatywnie oceniają działalność Marlesa, który według nich działa pod dyktando Stanów Zjednoczonych, a jego celem jest szantaż i udawanie, że Chiny próbują Australię zastraszyć i zmusić do określonych zachowań. Artykuł wskazuje także, że już sześć razy w tym roku australijskie samoloty wojskowe pojawiły się nad Morzem Południowochińskim, w celu przeprowadzenia bliskiego rozpoznania. Mają to być prowokacje wykonywane w imieniu Waszyngtonu. Takie podejście Australii do Chin zostało określone jako "niewłaściwe i niemądre", gdyż Australia w dużym stopniu opiera swoją gospodarkę na handlu z Pekinem. Stwierdzono, że Australia będzie musiała podjąć "faktyczne działania", jeśli chce poprawić swoje stosunki z Chinami.