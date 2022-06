Chiny ignorują Rosję. Stosunki "napięte"

W ostatnich tygodniach rosyjscy urzędnicy w rozmowach z Pekinem coraz głośniej domagali się zwiększenia pomocy, wzywając do przestrzegania deklaracji o "partnerstwie bez ograniczeń". Chiny jednak patrzą uważnie na zachodnie sankcje i nie chcą się narażać, przez co stosunki z Moskwą stają się "napięte" zdradza informator "The Washington Post".