Koniec marzeń Chin o dominacji na Pacyfiku

Pekin popełnił jeszcze jeden błąd, nie doceniając krajów regionu, Chiny chciały pominąć ważny regionalny organ polityczny Pacyfiku, Forum Wysp Pacyfiku. Miało to pomóc w obejściu stanowisk Australii i Nowej Zelandii. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziały się m.in. władze Samoa. - Nasze stanowisko było takie, że nie można mieć porozumienia regionalnego, jeśli region nie spotkał się, by je przedyskutować, a bycie wezwanym na tę dyskusję i oczekiwanie, że zostanie podjęta kompleksowa decyzja lub osiągnięty rezultat, było czymś, na co nie mogliśmy się zgodzić - oceniła Fiame Naomi Mata'afa, premier Samoa.