Cios w Rosjan. Japonia nie chce ich widzieć na ważnej uroczystości

Hiromi Murakami, profesor nauk politycznych z tokijskiego kampusu Temple University, powiedziała, że sprawa jest "delikatna". - Z pewnością rozumiem, dlaczego rząd japoński zajął to stanowisko. Chcą uniknąć wszelkiego rodzaju protestów lub zamieszek podczas wydarzeń, ale rocznica służy również jako ważne narzędzie edukacyjne. Więcej ludzi musi wiedzieć, co wydarzyło się w Hiroszimie i Nagasaki, aby upewnić się, że to samo się nie powtórzy - zauważa uczona, dodając, że wobec tego, co dzieje się teraz na Ukrainie, być może jest to stracona szansa.