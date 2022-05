Ambasador Rosji w Polsce uderza w rząd w Warszawie. "Robią to dla pieniędzy"

- Jeśli chodzi o stanowisko Polski wobec rozwoju sytuacji w Donbasie i w Ukrainie, to tak: Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi, razem z krajami bałtyckimi, z Wielką Brytanią po prostu należy do tej kategorii państw NATO i UE, które stawiają na przedłużanie się konfliktu, na wyczerpywanie się - jak znowu oczekują - zasobów Rosji i w tym celu są gotowe walczyć 'do ostatniego Ukraińca' - powiedział Andriejew.