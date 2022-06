Rosja szuka sojuszników na Bliskim Wschodzie. Ławrow w Arabii Saudyjskiej

Saudowie rozrywani. Ławrow w Rijadzie i rozmowy z Blinkenem

Według źródeł agencji, OPEC+ ma się trzymać wcześnie założonych limitów produkcyjnych, co nie wpłynie na obniżkę cen ropy. "Wall Street Journal", cytując delegatów OPEC, zasugerował, że wyłączenie Rosji z OPEC+ może potencjalnie utorować innym producentom drogę do wydobycia znacznie większej ilości ropy, do czego dążą Stany Zjednoczone i kraje europejskie.