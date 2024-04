Chiny. Czy "nowy wspaniały świat" upadnie?

Na przestrzeni ostatnich czterech dekad świat miał okazję do ciekawych obserwacji. Od epoki Mao, w której wszyscy mieli niewiele, społeczeństwo było bardzo biedne, nagle doszło do zmiany tendencji. Jak zauważa profesor Gacek, bogacenie się, zdobywanie majątków niespodziewanie stało się celem. To doprowadziło do ogromnych nierówności społecznych.