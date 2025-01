Chełm na wojnie z rządem. Jest pozew

Obydwie sprawy to efekt przepychanek pomiędzy rządem a wspieranym przez PiS prezydentem Chełma. Pierwsza dotyczy systemu, o którym lekarze marzą od lat i podkreślają na każdym kroku, jak bardzo jest potrzebny.

Budowę Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej w Chełmie zapowiedział poprzedni rząd PiS. Dlaczego akurat tam? Odpowiedzią na to pytanie może być to, że list intencyjny w tej sprawie w 2021 roku podpisywali minister zdrowia Adam Niedzielski oraz... były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który po odejściu z resortu został na kilka miesięcy wiceprezydentem Chełma.

"Szybko poszło. Decyzją Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny w Chełmie nie powstanie zapowiadane Centrum Digitalizacji Medycznej. Prezydencie Trzaskowski i ministrze Tomczyk, to jest to Wasze zapowiadane na konwencji wsparcie dla średnich miast?" - zarzucił w sobotę 4 stycznia prezydent Chełma Jakub Banaszek.

W zarządzeniu podpisanym 30 grudnia ub. roku przez wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego można przeczytać, że "znosi się zespół do spraw utworzenia Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej w Chełmie" .

Jak dowiaduje się WP, resort zdrowia rezygnuje z budowy jednego centrum digitalizacji dokumentów pacjentów . Według nowego planu, fizycznej digitalizacji dokonają podmioty lecznicze, które otrzymają finansowanie na ten cel w ramach konkursu skierowanego do Sieci Szpitali.

- Dokumentacja, która jest tworzona obecnie, w zakresie, w którym chcemy, żeby była dostępna, już jest w systemach informatycznych. Tylko niektóre szpitale nie tworzą repozytoriów, czyli miejsc, z których można to pobierać. Żeby to ułatwić, na to będą pieniądze przekazywane - zapowiada wiceminister zdrowia.